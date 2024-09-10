Кім Чен Ин заявив про нарощування кількості ядерних бомб "у геометричній прогресії"

У своїй промові, присвяченій річниці заснування Північної Кореї, Кім заявив, що країна має ретельніше підготувати свій "ядерний потенціал і готовність використовувати його належним чином у будь-який момент часу для забезпечення прав держави на безпеку"

Він додав, що для протистояння різним загрозам, що походять від Сполучених Штатів та їх союзників, потрібна сильна військова присутність.

Кім також заявив, що Північна Корея нібито стикається з "серйозною загрозою" з боку ядерного військового блоку, який очолює США в регіоні.

Реакція цивілізованого світу

Заступник міністра оборони Південної Кореї з питань політики Чо Чан Ре та його колеги зі США та Японії 10 вересня засудили нещодавню диверсифікацію Пхеньяном систем доставки ядерної зброї, випробування та запуски кількох балістичних ракет.

На зустрічі в Сеулі троє лідерів підтвердили прихильність до зміцнення тристоронньої співпраці для забезпечення миру в регіоні, у тому числі шляхом стримування ядерних та ракетних загроз з боку Північної Кореї.

Вони також домовилися провести найближчим часом другі тристоронні військові навчання під назвою Freedom Edge.

Південна Корея 10 вересня також проведе зустріч міністрів оборони із державами-членами Командування ООН (UNC). UNC очолює командувач збройних сил США, дислокованих у Південній Кореї.

Минулого місяця Німеччина стала останньою країною, що приєдналася до UNC у Південній Кореї, яка допомагає охороняти добре укріплений кордон із Північною Кореєю і взяла на себе зобов'язання захищати Південь у разі війни.

За неофіційною інформацією, у КНДР зараз близько 20 ядерних боєголовок.