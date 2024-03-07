Кім Чен Ин на військових навчаннях закликав армію інтенсивніше готуватися до війни

Необхідність тренувань з атак на прикордонні пункти лідер КНДР пояснив протидією "постійним загрозам ворогів".

Як поінформували в офіційному корейському центральному інформаційному агентстві, Кім Чен Ин закликав військових "приступити до нового розквіту інтенсифікації підготовки до війни відповідно до вимог поточної ситуації".

Також він "дав інструкції щодо більш ретельного проведення практичних і реалістичних навчань, які гарантують впевненість у перемозі на полі бою".

Зазначається, що така військова активність на "головній базі оперативної підготовки в західній частині" відбувається на тлі щорічних навчань США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи", що розпочалися у понеділок.

Також були оприлюднені фотографії Rodong Sinmun північнокорейських навчань, на яких показано війська та гелікоптери, які тренуються захоплювати пост, схожий на той, який має Південна Корея на своєму боці кордону.

Військові навчання КНДР (фото: Rodong Sinmun / nknews.org)

Провокації КНДР та ядерні погрози Пхеньяна

Нагадаємо, раніше у січні лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Видання The New York Times повідомило, що у США передбачають можливість початку військових дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

Разом з тим, зазначають у пресі, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, адже темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.