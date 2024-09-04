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Кім Чен Ин стратив декілька десятків чиновників через повінь в КНДР

Фото: Кім Чен Ин, лідер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стратив декілька десятків чиновників. Це сталось після того, як країною прокотилася повінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними ЗМІ, у серпні було розстріляно близько 30 чиновників у районах, які постраждали від повені. Повідомляється, що унаслідок повеней могли загинути та постраждати кілька тисяч людей. Найбільше руйнквань зазнала провінція Джаган.

Варто також зауважити, що у липні Кім Чен Ин заявляв, що суворо покарає тих, хто "серйозно знехтував" своїми обовʼязками й тому несе відповідальність за жертви через повінь. Тоді ж північно корейські ЗМІ показали фотографії Кім Чен Ина, який керує рятувальними роботами після стихійного лиха, але про загиблих не повідомляли.

Варто нагадати, що наприкігці липня, через зливи, з берегів вийшла річка Ялуцзян. Вона протікає між Китаєм і КНДР. З відкритих джерел відомо, що повінь знищила понад 4 000 будинків і 3 000 гектарів сільськогосподарських угідь в місті Сінийджу та повіті Уйджу.

У Північній Кореї повідомляли про 5 000 евакуйованих, але не розголошували кількість жертв.

Кім Чен Ин - верховний лідер Північної Кореї з 2011 року, відомий своєю авторитарною владою, репресіями та жорстким контролем над медіа. Під його керівництвом активно розвивається ядерна програма країни. Він також підтримує тісні відносини з Володимиром Путіним, співпрацюючи в економічній та військовій сферах.

Раніше РБК-Україна розповідало, що доньку лідера Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ина Чжу Е готують як наступницю північнокорейського диктатора.

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Північна КореяКім Чен Ин