Кім Чен Ин похизувався ракетою, здатною досягти США, перед можливою зустріччю з Трампом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав відкриття Музею оборонної революції. Його супроводжували дружина Рі Соль Чжу та донька Чжу Е.

В музеї представили міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20". За даними державного агентства KCNA, вона здатна досягти території США.

Генеральний секретар Корейського форуму з питань оборони та безпеки Шин Чон-у звернув увагу на експозицію біля пускової установки ракети. На його думку, представлена конструкція може свідчити про використання кількох боєголовок.

Поруч також розмістили карту світу із зображенням заявленої дальності ракети. Вона охоплює території за межами материкової частини США, зокрема Близький Схід, Австралію та Південну Америку.

Демонстрація військових розробок відбулася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу зустріч із північнокорейським лідером під час майбутньої поїздки до Азії.

Навіщо КНДР створила постійний музей озброєння

На думку аналітиків, відкриття музею є частиною ширшої кампанії Кім Чен Ина, спрямованої на закріплення військових досягнень режиму.

Професор Інституту досліджень Далекого Сходу Університету Кьоннам Лім Еул-чуль зазначив, що перехід від тимчасових виставок до постійної експозиції має символічне значення.

За його оцінкою, таким чином північнокорейська влада представляє розвиток ядерного та ракетного потенціалу як довготривалу спадщину правління Кіма.

КНДР провела нові ракетні випробування

Окрім демонстрації озброєння, Північна Корея повідомила про випробувальний запуск тактичної балістичної ракети, який відбувся 12 жовтня.

За даними видання, випробування мало підтвердити успішне технічне вдосконалення одного з ключових компонентів ракети.

Того ж дня військові Південної Кореї повідомили, що КНДР запустила кілька балістичних ракет у напрямку моря біля свого східного узбережжя. За їхніми даними, це був четвертий ракетний запуск Північної Кореї протягом місяця.