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Кім Чен Ин планує нове втручання у війну РФ проти України: що відомо

Фото: Президент Росії Володимир Путін і Кім Чен Ин з КНДР (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Пхеньян може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. Так, за посилення російської армії, КНДР отримує від Москви технології для запуску супутників і наведення ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви південнокорейських парламентарів, а також розвідки, про що пише Reuters.

Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже в серпні цього року для участі у війні проти України.

"Час додаткового розгортання військ - імовірно серпень", - заявив депутат Лі Сонг-Квун (Lee Seong-kweun) після закритої зустрічі з представниками Національної служби розвідки (NIS).

Москва готується до масштабного наступу

Південнокорейська розвідка вважає, що Росія планує велику наступальну операцію проти України в серпні, і можлива участь північнокорейських підрозділів пов’язана саме з цими планами.

Так, Пхеньян уже почав нову мобілізацію військових для відправки до Росії.

Крім того, в травні до Північної Кореї приїжджав один із ключових представників Ради безпеки РФ, що, ймовірно, стало частиною координації.

Озброєння в обмін на військові технології

Також повідомляється, що Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети, а в обмін отримує технічну допомогу, зокрема - в запуску супутників і системах наведення ракет.

Ці домовленості стали можливими в межах пакту про взаємну оборону, який лідери КНДР Кім Чен Ин і РФ Володимир Путін підписали в червні 2024 року під час саміту на космодромі "Східний".

Зближення Пхеньяна й Москви викликає занепокоєння в регіоні. Високопоставлені посадовці Південної Кореї та США вже осудили будь-яку участь КНДР у війні в Україні, заявивши, що це лише посилює конфлікт та ізоляцію КНДР на світовій арені.

Нагадаємо, у грудні 2024 року США запровадили санкції проти кількох північнокорейських генералів, посадовців і фінансових установ. Причиною стало те, що КНДР відправила десятки тисяч своїх військових для участі у війні проти України на боці Росії.

Нещодавно з'ясувалося, що тисячі північнокорейських хакерів видавали себе за американців, влаштовували кібератаки і фінансували військо КНДР.

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