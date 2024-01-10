Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом, пригрозив "перетворити її на попіл"

Під час відвідування заводів, 8 та 9 січня, Кім Чен Ин заявив про "велике задоволення" тим, що заводи "бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань і головних ракетних частин новітнім озброєнням".

Водночас наголосив на важливості постійно активно прискорювати збільшення продуктивності, зокрема випускати все більше зброї та техніки, а також "перетворити нинішній рік на рік, коли відбудуться великі зміни в прискоренні підготовки країни до війни".

В промовах диктатор назвав Республіку Корея "найворожішою державою", яка "тривалий час, протягом близько 80 років, скажено чіплялася тільки за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу і режим".

За словами Кім Чен Ина, якщо Південна Корея загрожуватиме безпеці КНДР, то він "без вагань пускати в хід увесь арсенал наявних засобів і сил, щоб повністю перетворити Республіку Корея на попіл".

Обстріли буферної зони й погрози

5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Південна Корея провела навчання у відповідь.

Вже на наступний день, 6 січня, Північна Корея знову повторила витівку й запустила близько 60 снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо. Те саме КНДР повторила й на наступний день, 7 січня, але погрожуючи Південній Кореї "негайним військовим ударом, у разі провокації".