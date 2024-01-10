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Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом, пригрозив "перетворити її на попіл"

Фото: Кім Чен Ин, диктатор КНДР (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідав головні військові заводи країни й відзначився черговими погрозливими заявами на адресу Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Украпїна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

Під час відвідування заводів, 8 та 9 січня, Кім Чен Ин заявив про "велике задоволення"  тим, що заводи "бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань і головних ракетних частин новітнім озброєнням". 

Водночас наголосив на важливості постійно активно прискорювати збільшення продуктивності, зокрема випускати все більше зброї та техніки, а також "перетворити нинішній рік на рік, коли відбудуться великі зміни в прискоренні підготовки країни до війни". 

В промовах диктатор назвав Республіку Корея "найворожішою державою", яка "тривалий час, протягом близько 80 років, скажено чіплялася тільки за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу і режим". 

За словами Кім Чен Ина, якщо Південна Корея загрожуватиме безпеці КНДР, то він "без вагань пускати в хід увесь арсенал наявних засобів і сил, щоб повністю перетворити Республіку Корея на попіл". 

Обстріли буферної зони й погрози

5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Південна Корея провела навчання у відповідь.

Вже на наступний день, 6 січня, Північна Корея знову повторила витівку й запустила близько 60 снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо. Те саме КНДР повторила й на наступний день, 7 січня, але погрожуючи Південній Кореї "негайним військовим ударом, у разі провокації". 

 

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