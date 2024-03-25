Кім Чен Ин наказав військовим посилити підготовку до війни: чим небезпечний диктатор

Він відвідав парад танкової дивізії, бійці якої, "незмінно вірні та абсолютно слухняні наказам ЦК партії, готові відкрити шлях для перемоги на майбутніх полях битв".

Підготовка до війни

Як зазначає Bloomberg, Кім Чен Ин продемонстрував нові ознаки того, що він готується до битви, заявивши, що час для мирного возз'єднання з Південною Кореєю минув, і він має право знищити свого сусіда.

Щоб підкріпити свої погрози, Кім нарощує ударні можливості, проводячи стрімкі випробування своїх новітніх балістичних ракет, роблячи їх більшими, смертоноснішими і більш здатними завдавати ударів по США та їхнім союзникам в Азії.

Над чим працює Кім?

КНДР працює над масивом балістичних ракет, призначених для нести ядерні боєголовки для поразки союзників США Південної Кореї та Японії, ракет більшої дальності, які можуть вразити американські бази на Гуамі, а також міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), призначені для завдання атомного удару по Нью-Йорку чи США. Вашингтон.

Кім також модернізував свій ракетний арсенал, відмовившись від варіантів ракет, "Скад" радянської епохи, які були основним продуктом, на користь ракет, які значною мірою залежать від вітчизняних технологій і можуть проводитись, незважаючи на санкції. Він також прагне мініатюризувати боєголовки для ударів по регіону та збільшити потужність боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет.

Кім представив нові твердопаливні балістичні ракети, які легше переміщати, ховати і запускати, ніж багато рідкопаливних версій. З травня 2019 року він запустив понад 150 запусків. Серед найпотужніших з них – міжконтинентальна балістична ракета, успішно випробувана тричі у 2023 році, яку можна зберігати у захищених шахтах під землею або викочувати транспортером для швидкого відстрілу. Більшість нових ракет являють собою ракети KN-23, здатні нести ядерну зброю, які можуть вразити всю Південну Корею - і розміщені там сили США - протягом декількох хвилин.

Кім також відправляв ракети до Росії, щоб допомогти президенту Володимиру Путіну у його нападі на Україну. Це вперше, коли ракети проходять бойові випробування, що може надати Кіму дані про коригування, необхідні для того, щоб зробити їх більш здатними уникати перехоплення.

Путін зустрівся з Кімом у вересні 2023 року та пообіцяв допомогти Північній Кореї у космічній програмі. Кім хоче запустити три супутники-шпигуни у 2024 році, які допоможуть йому стежити за американськими військами в регіоні та уточнити список цілей.

Пріоритетами на 2024 рік, судячи з усього, є покращення його здатності завдавати ударів по військових базах США в Японії та Гуамі за допомогою балістичних ракет середньої дальності, які розгортають боєголовку, здатну маневрувати на високих швидкостях, щоб ухилятися від перехоплювачів на шляху до мети.