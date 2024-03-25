Ким Чен Ын приказал военным усилить подготовку к войне: чем опасен диктатор

Он посетил парад танковой дивизии, бойцы которой, "неизменно верные и абсолютно послушные приказам ЦК партии, готовы открыть путь для победы на будущих полях сражений".

Подготовка к войне

Как отмечает Bloomberg, Ким Чен Ын продемонстрировал новые признаки того, что он готовится к битве, заявив, что время для мирного воссоединения с Южной Кореей истекло, и он имеет право уничтожить своего соседа.

Чтобы подкрепить свои угрозы, Ким наращивает ударные возможности, проводя стремительные испытания своих новейших баллистических ракет, делая их больше, смертоноснее и способнее наносить удары по США и их союзникам в Азии.

Над чем работает Ким?

КНДР работает над массивом баллистических ракет, предназначенных для нести ядерные боеголовки для поражения союзников США Южной Кореи и Японии, ракет большей дальности, которые могут поразить американские базы на Гуаме, а также межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), предназначенные для нанесения атомного удара по Нью-Йорку или США. Вашингтон.

Ким также модернизировал свой ракетный арсенал, отказавшись от вариантов ракет, "Скад" советской эпохи, которые были основным продуктом, в пользу ракет, которые в значительной степени зависят от отечественных технологий и могут производиться, несмотря на санкции. Он также стремится миниатюризировать боеголовки для ударов по региону и увеличить мощность боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

Ким представил новые твердотопливные баллистические ракеты, которые легче перемещать, прятать и запускать, чем многие жидкотопливные версии. С мая 2019 года он запустил более 150 запусков. Среди самых мощных из них - межконтинентальная баллистическая ракета, успешно испытанная трижды в 2023 году, которую можно хранить в защищенных шахтах под землей или выкатывать на транспортере для быстрого отстрела. Большую часть новых ракет представляют собой ракеты KN-23, способные нести ядерное оружие, которые могут поразить всю Южную Корею – и размещенные там силы США – в течение нескольких минут.

Ким также отправлял ракеты в Россию, чтобы помочь президенту Владимиру Путину в его нападении на Украину. Это первый раз, когда ракеты проходят боевые испытания , что может предоставить Киму данные о корректировках, необходимых для того, чтобы сделать их более способными избегать перехвата.

Путин встретился с Кимом в сентябре 2023 года и пообещал помочь Северной Корее в космической программе. Ким хочет запустить три спутника-шпиона в 2024 году, которые помогут ему следить за американскими войсками в регионе и уточнить список целей.

Приоритетами на 2024 год, судя по всему, является улучшение его способности наносить удары по военным базам США в Японии и Гуаме с помощью баллистических ракет средней дальности, которые развертывают боеголовку, способную маневрировать на высоких скоростях, чтобы уклоняться от перехватчиков на пути к цели.