ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кім Чен Ин нагородив північнокорейців, які воювали проти України, - ЗМІ

П'ятниця 22 серпня 2025 05:02
UA EN RU
Кім Чен Ин нагородив північнокорейців, які воювали проти України, - ЗМІ Фото: Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава КНДР Кім Чен Ин провів церемонію нагородження північнокорейських солдатів, які воювали на боці РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Бойові дії зарубіжних оперативних сил... без жалю довели міць героїчної (північнокорейської - ред.) армії, а "звільнення (Курської області - ред.)" довело "бойовий дух героїв", - цитує Кім Чен Ина держагентство KCNA.

Крім того, глава Північної Кореї поклав квіти до меморіальної стіни солдатам, загиблим за кордоном. Також відбувся концерт для військових, які повернулися з РФ, і був банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

Раніше в четвер Кім Чен Ин зустрівся з офіцерами закордонного армійського підрозділу і "віддав данину пам'яті" північнокорейським солдатам, які воювали на боці РФ проти України і загинули в цій війні.

КНДР знову допомагатиме РФ

Нагадаємо, днями Reuters писало, що Пхеньян може відправити додаткові війська в Росію, і це вже може статися в серпні 2025 року.

В обмін, за посилення армії РФ, КНДР отримує від Москви технології для запуску супутників і наведення ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Кім Чен Ин Курська область Війна в Україні
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"