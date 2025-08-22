ua en ru
Ким Чен Ын наградил северокорейцев, воевавших против Украины, - СМИ

Пятница 22 августа 2025 05:02
Ким Чен Ын наградил северокорейцев, воевавших против Украины, - СМИ Фото: Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава КНДР Ким Чен Ын провел церемонию награждения северокорейских солдат, которые воевали на стороне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Боевые действия зарубежных оперативных сил... без сожаления доказали мощь героической (северокорейской - ред.) армии, а "освобождение (Курской области - ред.)" доказало "боевой дух героев", - цитирует Ким Чен Ына госагентство KCNA.

Кроме того, глава Северной Кореи возложил цветы к мемориальной стене солдатам, погибшим за рубежом. Также состоялся концерт для военных, которые вернулись из РФ, и был банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.

Ранее в четверг Ким Чен Ын встретился с офицерами зарубежного армейского подразделения и "отдал дань памяти северокорейским солдатам, которые воевали на стороне РФ против Украины и погибли в этой войне.

КНДР вновь будет помогать РФ

Напомним, на днях Reuters писало, что Пхеньян может отправить дополнительные войска в Россию, и это уже может произойти в августе 2025 года.

В обмен, за усиление армии РФ, КНДР получает от Москвы технологии для запуска спутников и наведения ракет.

