Кім Чен Ин готовий зустрітися з Трампом, але висуне жорсткі умови, - Reuters

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, офіційні особи США та Південної Кореї вважають, що шанси на зустріч Трампа та Кім Чен Ина цього року зменшуються.

Трамп - єдиний президент США, який зустрічався з північнокорейським лідером у 2018 і 2019 роках з метою поліпшення дипломатичних відносин між двома державами.

Проте обидві зустрічі на першому терміні Трампа не привели до значних покращень. Пхеньян не виявив особливого інтересу до дипломатії, спрямованої на стримування його ядерної програми.

За інформацією джерел видання, у Кім Чен Ина є низка жорстких умов для зустрічі з Трампом.

Серед головних вимог - потенційне пом'якшення західних санкцій.

Кім Чен Ин розуміє, що американський президент говоритиме про стримування ядерної програми КНДР, тож не дуже демонструє ентузіазм щодо двустороннього саміту.

Як повідомляли ЗМІ, задля майбутньої зустрічі з Кім Чен Ином Трамп навіть звертався до Китаю, який підтримує тісні зв'язки з лідером КНДР.

Однак й Сі Цзиньпін, ставши посередником, не зміг запевнити Трампа, що Кім Чен Ин проведе з ним зустріч у листопаді цього року.