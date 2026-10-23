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Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом, но выдвинет жесткие условия, - Reuters

10:40 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)

Лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом США Дональдом Трампом, однако для этого выдвинет достаточно жесткие условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, осведомленных о ситуации, официальные лица США и Южной Кореи считают, что шансы на встречу Трампа и Ким Чен Ына в этом году уменьшаются.

Трамп - единственный президент США, который встречался с северокорейским лидером в 2018 и 2019 годах с целью улучшения дипломатических отношений между двумя государствами.

Однако обе встречи на первом сроке Трампа не привели к значительным улучшениям. Пхеньян не проявил особого интереса к дипломатии, направленной на сдерживание его ядерной программы.

По информации источников издания, у Ким Чен Ына есть ряд жестких условий для встречи с Трампом.

Среди главных требований - потенциальное смягчение западных санкций.

Ким Чен Ын понимает, что американский президент будет говорить о сдерживании ядерной программы КНДР, поэтому не очень демонстрирует энтузиазм по поводу двустороннего саммита.

Как сообщали СМИ, для предстоящей встречи с Ким Чен Ыном Трамп даже обращался в Китай, поддерживающий тесные связи с лидером КНДР.

Однако и Си Цзиньпин, став посредником, не смог заверить Трампа, что Ким Чен Ын проведет с ним встречу в ноябре этого года.

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ином

Напомним, президент США Догальд Трамп хочет провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время саммита Азиатско-Тихоокеанского содружества в Китае в ноябре этого года, чтобы возобновить переговоры по ядерной программе КНДР.

Северная Корея без особенного энтузиазма отреагировала на инициативу Трампа встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

К тому же недавно Ким Чен Ын похвастался ракетой, способной достичь территории США, перед возможной встречей с Трампом.

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