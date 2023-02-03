Яким буде врожай в Україні та що буде з цінами на експортне зерно: прогноз на 2023 рік

За даними НБУ Урожай зернових у 2022 році скоротився на 40%, хоча це переважно відбулося за рахунок суттєвого зменшення зібраних площ через окупацію та мінування окремих територій, а також на тлі рекордних врожаїв попереднього року.

Водночас завдяки частковій переорієнтації ярих посівів на користь ріпака та сої (що замістили частину кукурудзи), їх урожай навіть перевищив торішній. Дещо ліпшими, ніж очікувалося, виявилися врожаї олійних культур.

Як зазначається у звіті, волога погода та дефіцит е/е (яка потрібна для сушіння зерна) наприкінці 2022 року затримали збирання кукурудзи, майже 20% якої на початок 2023 року все ще залишалося на полях. Це може затримати підготовку земель та зменшити площі посівів ярих культур під урожай 2023 року.

"Разом зі збереженням високих безпекових ризиків це зумовить зменшення оброблених площ та менші обсяги врожаю у 2023 році, що матиме близько 0.6 в. п. від’ємного внеску в зміну реального ВВП", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, зниження експортних надходжень аграріїв і відповідно погіршення їх фінансового стану обмежуватиме нарощування випуску с/г і в наступні роки через вірогідне недоінвестування в обладнання, засоби захисту рослин та добрива.

Ціни на зерно

За даними НБУ, у 2022 році на ринках пшениці та кукурудзи превалював знижувальний тиск на ціни, зокрема через дію "зернового коридору". Погодні умови внесли свої корективи у врожаї в різних країнах: слабкий урожай кукурудзи в США був компенсований рекордними результатами в Бразилії, а високий обсяг збору пшениці в Австралії дав змогу компенсувати низький врожай в Аргентині. Очікується, що площі посівів збільшаться в країнах Латинської Америки, Індії та Австралії на тлі поліпшення погодних умов, що сприятиме зростанню врожаїв.

"Разом із подальшою роботою "зернового коридору" це сформує надлишкову пропозицію всупереч зростанню попиту, що призведе до зниження цін на прогнозному горизонті", - йдеться в огляді.

НБУ прогнозує, що ціни на пшеницю на світових ринках у 2023 році впадуть на 13,9% до 310,3 доларів за тону, на кукурудзу - на 18,4% до 259,9 доларів за тону.