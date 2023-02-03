Каким будет урожай в Украине и что будет ценами на экспортное зерно: прогноз на 2023 год

По данным НБУ, урожай зерновых в 2022 году сократился на 40%, хотя это преимущественно произошло за счет существенного уменьшения собранных площадей из-за оккупации и минирования отдельных территорий, а также на фоне рекордных урожаев предыдущего года.

В то же время, благодаря частичной переориентации яровых посевов в пользу рапса и сои (заместивших часть кукурузы), их урожай даже превысил прошлогодний. Несколько лучше, чем ожидалось, оказались урожаи масличных культур.

Как отмечается в отчете, влажная погода и дефицит э/э (необходимой для сушки зерна) в конце 2022 года задержали уборку кукурузы, почти 20% которой в начале 2023 года все еще оставалось на полях. Это может задержать подготовку земель и снизить площади посевов яровых культур под урожай 2023 года.

"Вместе с сохранением высоких рисков безопасности это обусловит уменьшение обработанных площадей и меньшие объемы урожая в 2023 году, что будет иметь около 0.6 п.п. отрицательного вклада в изменение реального ВВП", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, снижение экспортных поступлений аграриев и соответственно ухудшение их финансового состояния будет ограничивать наращивание с/х выпуска и в последующие годы из-за вероятного недоинвестирования в оборудование, средства защиты растений и удобрения.

Цены на зерно

По данным НБУ, в 2022 году на рынках пшеницы и кукурузы превалировало понижающее давление на цены, в частности из-за действия "зернового коридора". Погодные условия внесли свои коррективы в урожаи разных стран: слабый урожай кукурузы в США был компенсирован рекордными результатами в Бразилии, а высокий объем сбора пшеницы в Австралии позволил компенсировать низкий урожай в Аргентине. Ожидается, что площади посевов увеличатся в странах Латинской Америки, Индии и Австралии на фоне улучшения погодных условий, что приведет к росту урожаев.

"Вместе с дальнейшей работой "зернового коридора" это сформирует избыточное предложение вопреки росту спроса, что приведет к снижению цен на прогнозном горизонте", - говорится в обзоре.

НБУ прогнозирует, что цены на пшеницу на мировых рынках в 2023 году упадут на 13,9% до 310,3 долларов за тонну, на кукурузу - на 18,4% до 259,9 долларов за тонну.