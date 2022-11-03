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Яким буде розмір субсидій: прогноз на опалювальний сезон

Фото: середній розмір субсидії складатиме 1700 - 1800 гривень на місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону складатиме 1700 - 1800 гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна на інформацію, оприлюднену під час засідання Комітету Верховної ради з питань соціальної політики

За словами заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, за житловими субсидіями щотижня додатково звертається в середньому 15-20 тисяч домогосподарств, що є нормальною практикою, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень могла сягати 30 тисяч.

Він повідомив, що на сьогодні 2,4 млн домогосподарств отримують житлові субсидії. "З них близько 220 тисяч знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції", - сказав Музиченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує виділити у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).

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