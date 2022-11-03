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Каким будет размер субсидий: прогноз на отопительный сезон

Фото: средний размер субсидии будет составлять 1700 – 1800 гривен в месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний размер субсидий на оплате жилищно-коммунальных услуг во время отопительного сезона будет составлять 1700 - 1800 гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина на информацию, обнародованную во время заседания Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики

По словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко, за жилищными субсидиями еженедельно дополнительно обращается в среднем 15-20 тысяч домохозяйств, что является нормальной практикой, учитывая предыдущие периоды, когда количество таких обращений могло достигать 30 тысяч.

Он сообщил, что на сегодняшний день 2,4 млн домохозяйств получают жилищные субсидии. "Из них около 220 тысяч находятся на временно оккупированных территориях или там, где органы исполнительной власти или органы местного самоуправления не имеют возможности выполнять свои функции", - сказал Музыченко.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает выделить в государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии 37,870 млрд гривен. Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд гривен).

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Субсидии в Украинеуслуги ЖКХ