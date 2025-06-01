Яким буде перший день літа в Україні? Синоптики дали прогноз

Сьогодні, 1 червня, в Україні на більшій частині регіонів пройдуть дощі. Місцями навіть ймовірні грози, до 27° тепла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. У південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.
Погода в Україні 1 червня (facebook.com/UkrHMC)
Початок літа 2025 року в Україні буде дощовим. Водночас уже в понеділок, 2 червня, в більшості регіонів встановиться суха погода.
Короткочасні опади з грозами ймовірні лише в західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та в Криму - переважно вдень.
Як повідомляють синоптики, нічна температура залишиться майже без змін, а денна поступово підвищуватиметься. Першу хвилю справжньої спеки варто очікувати 5 червня - у столиці прогнозують до +30°C.
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