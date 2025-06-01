Яким буде перший день літа в Україні? Синоптики дали прогноз

Погода на старті літа: коли в Україні потеплішає

Початок літа 2025 року в Україні буде дощовим. Водночас уже в понеділок, 2 червня, в більшості регіонів встановиться суха погода.

Короткочасні опади з грозами ймовірні лише в західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та в Криму - переважно вдень.

Як повідомляють синоптики, нічна температура залишиться майже без змін, а денна поступово підвищуватиметься. Першу хвилю справжньої спеки варто очікувати 5 червня - у столиці прогнозують до +30°C.

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