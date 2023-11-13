Яким буде населення України через 10 років: прогноз Інституту демографії

"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, - від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року", - заявила вона.

При цьому Лібанова додала, що про повернення до показника 45 млн українців не йдеться.

"Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки - все погано, дуже погано", - заявила вона.

Прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове повернення біженців до України вже 2024 року, проте повернуться з-за кордону не всі. За прогнозами фонду, населення України у 2023 році скоротилося до 33,2 млн осіб.

Біженці з України

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.