Каким будет население Украины через 10 лет: прогноз Института демографии

"Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали, - от 26 до 35 млн в границах 1991 года", - заявила она.

При этом Либанова добавила, что о возвращении к показателю 45 млн украинцев речь не идет.

"Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за слишком высокой преждевременной смертности, особенно мужчин, к этому добавилась миграция, которая на сегодня превратилась в главный драйвер демографической динамики - все плохо, очень плохо", - заявила она.

Прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину уже в 2024 году, однако вернутся из-за границы не все. По прогнозам фонда, население Украины в 2023 году сократилось до 33,2 млн. человек.

Беженцы из Украины

По данным ООН, в конце 2022 года 5700000 украинцев воспитали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и одну из крупнейших со времен Второй мировой войны.

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