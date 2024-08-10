Яким буде курс долара в середині серпня: прогноз банкіра

"Як і раніше, кон’юнктура ринку передбачатиме періодичну зміну векторів з висхідного на спадний і навпаки. Однак, якщо уважно придивитися до курсової динаміки, то стане зрозуміло, що на міжбанку максимальний крок курсових змін не перевищує 0,2-0,3 грн, а на готівковому ринку - 0,5 грн. Тобто ринок не рухається стрибками ані вгору, ані вниз, а всі зміни досить мляві та тенденційні", - сказав він.

Лєсовий очікує, що восени очікується пожвавлення на ринку та більш значні зміни курсу. За його словами, головна причина очікуваних змін на валютному ринку - це вплив інфляції. Наприклад, промислова інфляція вже сягнула 14%, продовольчі товари можуть подорожчати щонайменше на 10%.

"Звісно поки ще зарано говорити, яка ж курсова динаміка нас очікує у вересні, однак можна припустити, що незначними кроками, повільно курсові показники зростатимуть до нових і прогнозованих меж допустимих коливань 41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро (нагадаю, що на кінець року в бюджеті закладено курс у 42,1 грн/долар). Головне питання залишається відкритим: коли саме курсові показники досягнуть свого прогнозованого пік", - додав банкір.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що ситуація на валютному ринку впродовж 12-18 серпня буде такою: