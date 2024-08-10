Каким будет курс доллара в середине августа: прогноз банкира

"По-прежнему конъюнктура рынка будет предусматривать периодическое изменение векторов с восходящего на нисходящее и наоборот. Однако, если внимательно присмотреться к курсовой динамике, то станет понятно, что на межбанке максимальный шаг курсовых изменений не превышает 0,2-0,3 грн, а на наличном рынке - 0,5 грн. То есть рынок не двигается скачками ни вверх, ни вниз, а все изменения достаточно вялые и тенденциозные", - сказал он.

Лесовой ожидает, что осенью ожидается оживление на рынке и более значительные изменения курса. По его словам, главная причина ожидаемых изменений на валютном рынке – это влияние инфляции. К примеру, промышленная инфляция уже достигла 14%, продовольственные товары могут подорожать не менее чем на 10%.

"Конечно, пока еще рано говорить, какая же курсовая динамика нас ожидает в сентябре, однако можно предположить, что незначительными шагами, медленно курсовые показатели будут расти до новых и прогнозируемых пределов допустимых колебаний 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро (напомню, что на конец года в бюджете заложен курс в 42,1 грн/доллар). Главный вопрос остается открытым: когда именно курсовые показатели достигнут своего прогнозируемого пика", - добавил банкир.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что ситуация на валютном рынке в течение 12-18 августа будет такой: