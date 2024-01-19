Яким буде курс долара протягом року: фінансові аналітики та банкіри погіршили прогноз

За даними НБУ, фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,29 грн/долар. У грудні вони чекали на курс 40,08 грн/долар.

Крім того, банкіри прогнозують курс 41,31 грн/долар. У жовтні вони чекали на курс 41,16 грн/долар.

Населення чекає на курс 39,75 грн/долар (дані за грудень).

Прогнози курсу

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 грн/долар.