Каким будет курс доллара в течение года: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз

По данным НБУ, финансовые аналитики в январе 2024 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,29 грн/доллар. В декабре они ожидали курс 40,08 грн/доллар.

Кроме того, банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. В октябре они ждали курс 41,16 грн/доллар.

Население ожидает курс 39,75 грн/доллар (данные за декабрь).

Прогнозы курса

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,06 грн/доллар.