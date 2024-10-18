Яким буде курс долара: прогноз українського бізнесу на найближчий рік

При цьому у II кварталі бізнес очікував на курс 41,61 грн/долар, I кварталі - 40,44 грн/долар, у IV кварталі 2023 року - 40,06 грн/долар, у III кварталі 2023 року - 40,00 грн/долар.

Менше половини (44,1%) респондентів очікують обмінний курс у межах 42,1-44,0 грн/долар, 37.3% упевнені, що він буде вищий.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2024 року. В опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.