Яким буде курс долара: прогноз до кінця тижня

Офіційний курс долара до гривні минулого тижня впав до 42,92 гривень - найнижчого рівня з кінця грудня. На цьому тижні НБУ може зберегти курс близьким до 42 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, інтервенції НБУ на міжбанку зменшилися минулого тижня на 25% до 756 млн доларів, що є найменшим обсягом з початку грудня минулого року.
Вартість готівкового долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася на 0,8% до 41,7-42,3 грн/долар - до передноворічного рівня..
"Національний банк значно скоротив свої інтервенції, але вони все ж залишаються великими й значно вищими за минулорічний середньотижневий показник (665 млн доларів)", - йдеться в огляді.
"Наразі динаміка курсу гривні показує, що НБУ прагнутиме зберегти його неподалік від 42 грн/долар цього тижня", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, НБУ знову підвищив курс долара до гривні на 28 січня. Долар подорожчав після трьох днів зниження. Офіційний курс на 28 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9479 гривень за 1 долар (+0,0226 грн).