Каким будет курс доллара: прогноз до конца недели

Как отмечается в обзоре, интервенции НБУ на межбанке уменьшились на прошлой неделе на 25% до 756 млн долларов, что является наименьшим объемом с начала декабря прошлого года.

Стоимость наличного доллара США в системно важных банках по итогам недели упала на 0,8% до 41,7-42,3 грн/доллар - до предновогоднего уровня.

"Национальный банк значительно сократил свои интервенции, но они все же остаются большими и значительно выше прошлогоднего средненедельного показателя (665 млн долларов)", - говорится в обзоре.

По прогнозу аналитиков ICU, на этой неделе НБУ может получить дополнительную поддержку от экспортеров, которые потребуют больше гривневой ликвидности для уплаты налогов. Поэтому центральный банк может продолжить уменьшать интервенции, не допуская больших колебаний курса гривны.

"Сейчас динамика курса гривны показывает, что НБУ будет стремиться сохранить его неподалеку от 42 грн/доллар на этой неделе", - говорится в обзоре.