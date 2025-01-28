Каким будет курс доллара: прогноз до конца недели

Официальный курс доллара к гривне на прошлой неделе упал до 42,92 гривен - самого низкого уровня с конца декабря. На этой неделе НБУ может сохранить курс близким к 42 гривнам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.
Как отмечается в обзоре, интервенции НБУ на межбанке уменьшились на прошлой неделе на 25% до 756 млн долларов, что является наименьшим объемом с начала декабря прошлого года.
Стоимость наличного доллара США в системно важных банках по итогам недели упала на 0,8% до 41,7-42,3 грн/доллар - до предновогоднего уровня.
"Национальный банк значительно сократил свои интервенции, но они все же остаются большими и значительно выше прошлогоднего средненедельного показателя (665 млн долларов)", - говорится в обзоре.
"Сейчас динамика курса гривны показывает, что НБУ будет стремиться сохранить его неподалеку от 42 грн/доллар на этой неделе", - говорится в обзоре.
Напомним, НБУ снова повысил курс доллара к гривне на 28 января. Доллар подорожал после трех дней снижения. Официальный курс на 28 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9479 гривен за 1 доллар (+0,0226 грн).