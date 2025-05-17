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Яким буде курс долара: прогноз банкіра на наступний тиждень

Фото: Курс долара очікується на рівні 41,2-41,6 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наступний тиждень на валютному ринку обіцяє пройти без особливих сюрпризів: коливання курсів долара та євро відбуватимуться у старому коридорі - 41,4-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

"Також характерним наступного тижня стане відносний баланс між попитом і пропозицією, адже триває сезон податкових платежів, що знижує активність покупців", - сказав він.

Банкір очікує, що різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку залишиться мінімальною, тобто український ринок продовжить жити в умовах маже єдиного валютного курсу.

"Якщо говорити про співвідношення курсу долара до євро, то, скоріше за все, воно залишиться на попередньому рівні і не перевищить 6 гривень", - додав він.

Щодо впливу воєнних чинників на курсові коливання, то за словами Лєсового, питання досі залишається доволі дискусійним, адже ці фактори діють переважно у зв’язці з економічними, а не самі по собі. Проте вони можуть формувати суспільні настрої, а відтак поведінку громадян на валютному ринку.

"Попри всі воєнні ризики та стан невизначеності, наступного тижня ми не очікуємо суттєвого збільшення попиту. Повторюся: на ринку пануватиме рівновага між покупцями та продавцями валюти", - сказав Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (19-25 травня) будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть  41,4-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар (на готівковому ринку).
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Ризики стрімкого зростання курсів валют залишаються мінімальними: регулятор тримає руку пульсу і готовий оперативно втрутитися на ринок в разі виникнення бодай якоїсь небезпеки. Війна триває, саме тому роль Нацбанку залишатиметься вагомою", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара впав з 41,54 до 41,49 грн/долар. Курс євро впав з 46,75 грн/євро до 46,44 грн/євро.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення у квітні значно покращилися - до 42,50 грн/долар порівняно з 43,36 грн/долар у березні.

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