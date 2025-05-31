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Каким будет курс доллара в начале июня: прогноз банкира

Украина, Суббота 31 мая 2025 08:15
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Каким будет курс доллара в начале июня: прогноз банкира Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,6-41,9 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке останется без существенных изменений. Колебания доллара будет происходить в пределах политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

"Основные колебания официального курса не будут выбиваться за коридоры мая: 41,6-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро", - сказал он.

По его словам, на рынке будет царить баланс между спросом и предложением, который будет достигаться через механизм валютных интервенций НБУ. Не исключено, что их объем не превысит 800 млн долларов в неделю. То есть не стоит ожидать, что спрос как-то существенно оторвется от предложения - ажиотажа не произойдет, добавил банкир.

Курс евро

Как и неделей ранее, курс евро будет полностью зависеть от котировок на мировых рынках в паре с долларом. Хотя есть один весомый фактор, который до сих пор неизвестен: как отреагируют рынки на новые пошлины США на товары из ЕС (они планируются на уровне 50%) и к каким контрмерам прибегнет ЕС и как быстро будет предоставлен зеркальный ответ, сказал Лесовой.

"Ситуация является достаточно динамичной и непредсказуемой: дата новых пошлин перенесена с 1 июня на 9 июля. То есть пока что новые пошлины не отменены, а лишь отсрочены. Именно поэтому, на мой взгляд, в течение следующей недели сохранится соотношение нескольких последних недель: курс 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,1-1,15 доллар", - считает банкир.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (2-8 июня) будут следующими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/доллар (на наличном рынке).
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, в начале июня будут действовать майские тренды, а курсовые показатели будут оставаться "изменчиво стабильными" - без существенных сдвигов", - констатировал Лесовой.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос с 41,49 до 41,52 грн/доллар. Курс евро вырос с 46,44 грн/евро до 47,07 грн/евро.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, в ближайшее десятилетие доллар точно будет оставаться основной мировой резервной валютой.

По его словам, ни одна из альтернатив на сегодняшний день не имеет шанса на то, чтобы столкнуть доллар с пьедестала.

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