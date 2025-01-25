Яким буде курс долара наприкінці січня: прогноз банкіра

"На валютному ринку січень по-справжньому став трилером, адже протягом певного часу на ринку фіксувалися нові рекорди, а попит на валюту залишався досить надмірним", - сказав він.

Водночас, як зазначив банкір, НБУ не відмовився від стратегії, що спрямована на унеможливлення неконтрольованих і хаотичних курсових змін. Досить активна роль Нацбанку дала змогу уникнути надмірної паніки та ажіотажу, та зберегти на валютному ринку провідну роль міжбанку, адже комбанки й обмінні пункти формували свої курси базуючись саме на показниках міжбанку.

"Крім того, слід звернути увагу, що зростання та зниження курсів відбувалося почергово, що також є яскравим виразником дії режиму "керованої гнучкості". Ще важливий момент: збільшення облікової ставки 23 січня стало суттєвим чинником зміцнення гривні та розвантажило обсяг валютних інтервенцій", - сказав він.

За його словами, всі курсові зміни були до міри очікуваними, вони прогнозувалися ще у листопаді-грудні. А за стрімкістю курсового зростання січень виявиться досить типовим місяцем, починаючи з 2024 року.

Прогноз курсу

Як зазначив Лєсовий, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 42-42,3 грн /долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 42,3-42,85 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Дуже схоже на те, що перший цьогорічний пік на валютному ринку минув. Надалі очікується, що напруга на валютному ринку продовжить спадати, а вже навесні регулятор цілком може зменшити свою роль на ринку", - констатував банкір.