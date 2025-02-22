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Каким будет курс доллара в конце февраля: прогноз банкира

Украина, Суббота 22 февраля 2025 08:15
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Каким будет курс доллара в конце февраля: прогноз банкира Фото: курс доллара ожидается в диапазоне 41,6-42,2 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На следующей неделе (24-28 февраля) курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными, однако они вряд ли будут выбиваться за пределы "коридора". По ожиданиям, официальный курс будет колебаться в пределах 41,6-42,2 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Межбанк, как и раньше, будет играть ведущую роль: на основе безналичных курсов будут формироваться курсы банков и обменных пунктов, а разница между курсами межбанка и наличного рынка будет очень незначительной - тяготеть к 0 гривен", - сказал он.

По его мнению, на рынок будут влиять в большей степени экономические факторы, что позволяет прогнозировать курсовые изменения.

"Учесть, как на курсовых показателях может сказаться ход войны, ее последствия, или же, например, внешние поиски рецепта прекращения войны, пока сложно. В то же время мы предполагаем, что любые посторонние факторы, кроме экономических, могут быть актуальными, хотя и возможность их влияния на курсовые показатели минимальна. Война продолжается, политические и экономические риски остаются достаточно значительными и трудно прогнозируемыми", - сказал Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-42,2 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,3 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке).
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, несмотря на некоторую внешнеполитическую и военную неопределенность, ситуация на валютном рынке будет находиться под надежным наблюдением регулятора, благодаря которому на рынке продолжается период переменчивой стабильности", - констатировал Лесовой.

Напомним, на прошлой неделе Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на 3 копейки - с 41,62 до 41,59. Курс поднимался в течение недели 41,73 грн/доллар, но в конце упал. Наличный курс отличался от официального на 20-30 копеек.

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