Каким будет курс доллара в конце июня и от чего это зависит: прогноз банкира
На следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной, несмотря на ежедневную изменчивость. Экономическая составляющая формирования валютных курсов остается очень оптимистичной.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
Как отметил банкир, на прошлой неделе произошло несколько важных событий, которые пока непрямо, но скажутся на валютном рынке в ближайшей перспективе.
В частности, это анонс очередного июньского пакета макрофина от Еврокомиссии и МВФ на сумму более 4,2 млрд долларов, которые могут быть направлены на покрытие расходов бюджета, а затем уравновесить доходную и расходные части.
Кроме того, это решение "Большой семерки" о предоставлении Украине мощного кредита на 50 млрд долларов, который будет оплачиваться за счет замороженных российских активов.
По его мнению, очередное снижение учетной ставки НБУ до 13% говорит о том, что обвала гривны в ближайшее время не произойдет. Кроме того, очевидно, девальвационные процессы значительно затормозили: ожидается, что по сравнению с маем они будут почти нулевыми.
"В целом продолжается действие режима "управляемой гибкости", что фактически делает невозможным появление неконтролируемых процессов на валютном рынке", - сказал Лесовой.
Банкир напомнил, что на валютном рынке действует система валютных изменений, которая за некоторым исключением вполне прогнозируема, и в рамках этой системы еженедельные изменения малозаметны: например, после тренда на рост курсов всегда наступает обратный процесс, но любые курсовые изменения всегда мягкие.
"Несмотря на инфляционное давление из-за роста тарифов на электроэнергию и ожидаемого увеличения акцизов на топливо, рынок находится в более или менее прогнозируемом состоянии. Во втором полугодии инфляция ускорится до 5-6% до конца года, однако этот показатель не превышает прогнозы и ожидания: ожидается, что к концу года инфляция составит до 8,2%. Но, похоже, что главные инфляционные изменения будут заметны уже в июле", - добавил он.
Прогноз курса
Лесовой считает, что с 24 по 30 июня основные показатели валютного рынка будут следующими:
- Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке и наличном рынке 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро и 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно.
- В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.
- Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.
Напомним, курс доллара снижался в течение последней недели после того, как он обновил исторический максимум 14 июня - 40,69 грн/доллар.