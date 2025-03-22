Яким буде курс долара наприкінці березня: прогноз банкіра

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, підвищена до 15,5% облікова ставка НБУ справить враження на ринок, а в умовах більш стабільних споживчих цін попит на валютному ринку поволі спадатиме.

На його думку, дія режиму керованої гнучкості НБУ убезпечує ринок від курсових потрясінь та зводить до мінімуму різницю між попитом і пропозицією через своєчасні та достатні валютні інтервенції. "Першою економічною причиною для зростання курсу долара є саме дефіцит пропозиції", - додав він.

За його словами, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальною та стійкою.

"Загалом наступного тижня ситуація на валютному ринку буде мінливо-стабільною. Курсові коливання відбуватимуться щодня, однак без радикальних стрибків та падінь). Водночас ми не виключаємо, що ірраціональні чинники також можуть спрацювати: тональність суспільних настроїв може бути геть непередбачуваною: не можна виключати, що в моменті попит на готівковому ринку може зрости. Однак регулятор має вдосталь важелів, щоб тримати курси на прийнятних показниках", - додав Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (24-30 березня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-42 грн/долар та 44,5-45,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-42 грн/долар та 44,5-45,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, наступного тижня варто очікувати, що ситуація на валютному ринку буде відносно врівноваженою: наразі відсутні зримі причини до змін курсової кон’юнктури, а регулятор, що є основним гравцем ринку, в разі потреби, візьме ситуацію під свій контроль", - констатував банкір.