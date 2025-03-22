Каким будет курс доллара в конце марта: прогноз банкира

На следующей неделе текущие курсовые колебания официального курса доллара будут оставаться незначительными, а курсовой потолок допустимых колебаний не выйдет за пределы 42 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, повышенная до 15,5% учетная ставка НБУ произведет впечатление на рынок, а в условиях более стабильных потребительских цен спрос на валютном рынке будет медленно спадать.

По его мнению, действие режима управляемой гибкости НБУ защищает рынок от курсовых потрясений и сводит к минимуму разницу между спросом и предложением через своевременные и достаточные валютные интервенции. "Первой экономической причиной для роста курса доллара является именно дефицит предложения", - добавил он.

По его словам, разница между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальной и устойчивой.

"В целом на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет изменчиво-стабильной. Курсовые колебания будут происходить ежедневно, однако без радикальных скачков и падений). В то же время мы не исключаем, что иррациональные факторы также могут сработать: тональность общественных настроений может быть совершенно непредсказуемой: нельзя исключать, что в моменте спрос на наличном рынке может вырасти. Однако регулятор имеет достаточно рычагов, чтобы держать курсы на приемлемых показателях", - добавил Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (24-30 марта) будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, на следующей неделе стоит ожидать, что ситуация на валютном рынке будет относительно уравновешенной: пока отсутствуют зримые причины к изменениям курсовой конъюнктуры, а регулятор, являющийся основным игроком рынка, в случае необходимости, возьмет ситуацию под свой контроль", - констатировал банкир.