Яким буде курс долара наприкінці 2024 року та через рік: прогноз економістів

Водночас аналітики прогнозують, що протягом 2025 року середньорічний курс становитиме 43,7 грн/долар, тобто основана девальвація очікується у другій половині року.

У 2024 році прогнозисти очікують зростання реального ВВП на 3-4%. Разом з очікуваним зростанням цін та девальвацією гривні це дає середній прогноз номінального ВВП на 2024 рік на рівні 189 млрд доларів.

У 2025 році відчутна очікувана девальвація на рівні 8% та зростання реального ВВП на 3,5% (середнє), що дозволить номінальному ВВП досягти майже 200 млрд доларів (середнє 198 млрд доларів).

Усі аналітики припускають, що війна триватиме весь 2025 рік. Також один аналітик припускає два сценарії розвитку подій у 2025 році: війна триватиме весь 2025 рік і припинення активних бойових дій в першому кварталі 2025 року без підписання угоди про врегулювання.

В опитуванні взяли участь аналітики таких компаній та центрів: Concorde Capital, Dragon Capital, WIIW, IER/GET, ICU, Oxford Economics, KSE.

Бюджетний прогноз

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар на 42,1 на грудень. У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :