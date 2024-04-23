Яким буде курс долара наприкінці 2024 року: прогноз експертів

У консенсус-прогнозі враховані прогнози двох груп експертів. Одна включає оптимістично налаштованих експертів, які виходять з того, що війна закінчиться у 2024 році. Інша група експертів припускає, що війна може тривати довше.

Перша група прогнозує, що середній курс у 2025 році становитиме 42,6 грн/долар та зросте до 45,7 грн/долар наприкінці року. Інша група очікує середній курс 42,70 грн/долар та зростання до 44,80 грн/долар наприкінці року.

Курс долара

Нагадаємо, курс долара зростає протягом останніх тижнів. Лише за останній тиждень курс зріс на 1%. У підсумку офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар на 22 квітня.

Фінансові аналітики у квітні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,81 грн/долар. Банкіри очікують курс на рівні 41,69 грн/долар.