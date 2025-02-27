Яким буде курс долара в березні: прогноз банкіра

Як зазначив банкір серед чинників на особливу увагу заслуговують такі:

Стратегія НБУ, спрямована на досягнення балансу між попитом і пропозицією (в межах дії режиму "керованої гнучкості”).

Монетарна політика НБУ, спрямована на подолання інфляційного тиску та зміцнення гривні (можливий черговий перегляд облікової ставки).

Стан економіки, розвиток основних галузей.

Рівень експорту та валютного виторгу, що дає можливість наповнювати міжнародні валютні резерви.

Перебіг війни та подолання її наслідків.

Зовнішньополітичні чинники: від обсягу отримуваної фінансової допомоги до пошуку дієвих рішень для припинення війни.

Стан суспільних настроїв.

За його словами, особливу увагу заслуговує монетарна політика НБУ. Вже 6 березня може бути ухвалене рішення залишити облікову ставку без змін (14,5%), або вкотре збільшити її для підтримки гривні та вгамування інфляції (наприклад, до 15-15,5%). І від цього можуть залежати поточні курсові зміни.

"Саме тому ми припускаємо, що у березні офіційний курс коливатиметься в діапазоні 41,8-42,4 грн/долар, що означатиме, що за підсумками першого кварталу курс долара може зрости максимум на 1%, що є цілком прийнятним та більш-менш очікуваним. Але найголовніше: валютний ринок залишатиметься міцним, завдяки ефективним діям НБУ йому не загрожуватимуть неконтрольовані курсові зміни", - констатував банкір.