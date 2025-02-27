Каким будет курс доллара в марте: прогноз банкира

Как отметил банкир среди факторов особого внимания заслуживают следующие:

Стратегия НБУ, направленная на достижение баланса между спросом и предложением (в рамках действия режима "управляемой гибкости").

Монетарная политика НБУ, направленная на преодоление инфляционного давления и укрепление гривны (возможен очередной пересмотр учетной ставки).

Состояние экономики, развитие основных отраслей.

Уровень экспорта и валютной выручки, что дает возможность наполнять международные валютные резервы.

Ход войны и преодоление ее последствий.

Внешнеполитические факторы: от объема получаемой финансовой помощи до поиска действенных решений для прекращения войны.

Состояние общественных настроений.

По его словам, особого внимания заслуживает монетарная политика НБУ. Уже 6 марта может быть принято решение оставить учетную ставку без изменений (14,5%), или в очередной раз увеличить ее для поддержки гривны и утоления инфляции (например, до 15-15,5%). И от этого могут зависеть текущие курсовые изменения.

"Именно поэтому мы предполагаем, что в марте официальный курс будет колебаться в диапазоне 41,8-42,4 грн/доллар, что означает, что по итогам первого квартала курс доллара может вырасти максимум на 1%, что является вполне приемлемым и более-менее ожидаемым. Но самое главное: валютный рынок будет оставаться крепким, благодаря эффективным действиям НБУ ему не будут угрожать неконтролируемые курсовые изменения", - констатировал банкир.