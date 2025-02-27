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Каким будет курс доллара в марте: прогноз банкира

Фото: курс доллара ожидается в диапазоне 41,8-42,4 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В следующем месяце на курсовые показатели будет влиять ряд факторов. Курс в марте ожидается в диапазоне 41,8-42,4 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир среди факторов особого внимания заслуживают следующие:

  • Стратегия НБУ, направленная на достижение баланса между спросом и предложением (в рамках действия режима "управляемой гибкости").
  • Монетарная политика НБУ, направленная на преодоление инфляционного давления и укрепление гривны (возможен очередной пересмотр учетной ставки).
  • Состояние экономики, развитие основных отраслей.
  • Уровень экспорта и валютной выручки, что дает возможность наполнять международные валютные резервы.
  • Ход войны и преодоление ее последствий.
  • Внешнеполитические факторы: от объема получаемой финансовой помощи до поиска действенных решений для прекращения войны.
  • Состояние общественных настроений.

По его словам, особого внимания заслуживает монетарная политика НБУ. Уже 6 марта может быть принято решение оставить учетную ставку без изменений (14,5%), или в очередной раз увеличить ее для поддержки гривны и утоления инфляции (например, до 15-15,5%). И от этого могут зависеть текущие курсовые изменения.

"Именно поэтому мы предполагаем, что в марте официальный курс будет колебаться в диапазоне 41,8-42,4 грн/доллар, что означает, что по итогам первого квартала курс доллара может вырасти максимум на 1%, что является вполне приемлемым и более-менее ожидаемым. Но самое главное: валютный рынок будет оставаться крепким, благодаря эффективным действиям НБУ ему не будут угрожать неконтролируемые курсовые изменения", - констатировал банкир.

 

 

Напомним, в прошлом году курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Но в январе курс снизился до 41,82 гривен. В феврале снижение курса продолжилось. По состоянию на 27 февраля официальный курс составляет 41,63 гривен.

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