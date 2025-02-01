Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на початок лютого

Після буремного початку року ситуація на валютному ринку повільно увійшла в період відносного затишшя. Водночас ринок залишатиметься досить жвавим, а стратегія НБУ на збалансування попиту/пропозиції діятиме і надалі.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
"Завдяки валютним інтервенціям вдасться наситити попит і відповідно значно звузити можливості для курсових маневрів", - сказав він.
Крім того, за його словами, на валютний ринок протягом 3-9 лютого впливатимуть такі основні фактори:
"Важливо зазначити, що дія режиму "керованої гнучкості" є найбільш вагомим аспектом для розуміння подальшої ситуації на ринку. Адже завдяки цій стратегії вдається уникати стрімких курсових змін, роль міжбанку залишається провідною (на безготівкові курси орієнтуються банки та обмінні пункти, формуючи власні курси), а поточні курсові коливання є до міри мінімальними", - зазначив Лєсовий.
Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:
"Отже, протягом 3-9 лютого не варто очікувати, що валютний ринок викине якісь фортелі: курсові зміни залишатимуться цілком прогнозованими. Як і тиждень тому основні валютні зміни відбуватимуться в межах 42-42,3 грн /долар", - констатував Лєсовий.