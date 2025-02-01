Каким будет курс доллара: банкир дал прогноз на начало февраля

"Благодаря валютным интервенциям удастся насытить спрос и соответственно значительно сузить возможности для курсовых маневров", - сказал он.

Кроме того, по его словам, на валютный рынок в течение 3-9 февраля будут влиять следующие основные факторы:

Стратегия НБУ по утолению инфляции (увеличение учетной ставки, что произошло в декабре и январе должны укрепить гривну, успокоить цены и соответственно косвенно повлиять на уменьшение спроса на валюту).

Получаемая международная финансовая помощь и имеющиеся международные валютные резервы, которые позволяют регулятору на валютном рынке чувствовать себя более раскованно и действовать в соответствии с текущими обстоятельствами.

Важным для формирования спроса, а значит и для курсовой конъюнктуры, остается военный фактор: от ситуации на фронте до возможных переговоров о прекращении огня.

"Важно отметить, что действие режима "управляемой гибкости" является наиболее весомым аспектом для понимания дальнейшей ситуации на рынке. Ведь благодаря этой стратегии удается избегать стремительных курсовых изменений, роль межбанка остается ведущей (на безналичные курсы ориентируются банки и обменные пункты, формируя собственные курсы), а текущие курсовые колебания являются в меру минимальными", - отметил Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 42-42,3 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42,4-42,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, в течение 3-9 февраля не стоит ожидать, что валютный рынок выкинет какие-то фортели: курсовые изменения будут оставаться вполне прогнозируемыми. Как и неделю назад основные валютные изменения будут происходить в пределах 42-42,3 грн/доллар", - констатировал Лесовой.