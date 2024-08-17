Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Як зазначив банкір, діятиме режим "керованої гнучкості", який суттєво знімає напругу на ринку - НБУ вчасно і досить ефективно застосовує механізми, щоб на ринку тримався баланс між попитом і пропозицією.

За його словами, сама суть режиму "керованої гнучкості" не передбачає змін зненацька: різкі курсові порухи майже виключені.

Водночас на тлі посилення інфляційного тиску монетарна політика спрямована на пом’якшення інфляційного ефекту: курсові показники можуть змінюватися в "темпі равлика", однак очевидно, що курсове зростання не скасоване, додав Лєсовий.

Він зазначив, що "керована гнучкість" передбачає різновекторність: після періоду курсового зростання настає етап зниження і навпаки, що фактично дає змогу учасникам ринку поволі пристосовуватися / звикати до нових реалій.

Банкір також звернув увагу, що поволі зміститься нижня позначка валютного коридору: очікується, що наступного тижня основні валютні зміни відбуватимуться в рамках 41-41,7 грн/долар на міжбанку та 41-42 грн/долар на готівковому ринку.

"Цікавий момент, важливий для розуміння загального тренду восени - яким буде курс станом на 1 вересня. Якщо уважно проаналізувати валютний ринок впродовж року, то можна дійти висновку, що девальвація гривні порівняно з офіційним курсом на 1 серпня не перевищить 1,2-1,4%. Тобто у перший день осені офіційний курс може сягнути 41,5-41,6 грн/долар", - прогнозує Лєсовий.

Прогноз курсу

За прогнозом банкіра, с 19 по 25 серпня ситуація на валютного ринку буде такою:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,7 грн/долар та 43,5-45,5 грн/євро , на готівковому ринку - 41-42 грн грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Загалом можна очікувати на тиждень помірних змін / відносного затишшя. Однак вже згодом, найімовірніше вже восени, курсові зміни можуть стати більш відчутними. Однак поки зарано прогнозувати, чи перетне, а якщо перетне, то коли, верхню курсову межу в 42 грн/долар. Можна навіть сказати, що невдовзі "42 грн" стане певним психологічним маркером для ринку", - констатував Лєсовий.