Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Наступного тижня та до кінця літа курсові показники будуть більш-менш зрозумілими і прогнозованими, а коридори коливань на міжбанку і готівковому ринку можуть почасти звужуватися до 40,4-40,7 грн за долар.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
"Водночас літній період спокою може завершитися з настанням осені: за прогнозом урядовців інфляція має прискоритися до 5-6%, рівень споживчих цін зросте (через збільшення акцизів на пальне та збільшення вартості електроенергії)", - сказав він.
Лєсовий прогнозує, що курсові зміни стануться вже ближче до вересня, а поки ринок перебуває у стані малопомітних коригувань: коли у тижневому розрізі основні валютні показники залишатимуться майже без змін, а рівень зростання чи зниження курсів вимірюється в прямому сенсі копійками.
За його словами, основні економічні фактори, що формують ринок, залишаються все тими ж:
Як зазначив банкір, основні показники валютного ринку залишаться на рівні кількох попередніх тижнів, а саме:
"Літнє затишшя на валютному ринку також можна вважати частиною монетарної стратегії. Проте чим ближче до осені, тим більш відчутними стануть валютні зміни. Попри те, що ризики обвалу гривні є мінімальними, ситуація на ринку суттєво пожвавиться, тому за 1-1,5 місяця можна очікувати більш вагомі, а не лише косметичні курсові зміни", - констатував Лєсовий.