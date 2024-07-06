Каким будет курс доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю

На следующей неделе и до конца лета курсовые показатели будут более или менее понятны и прогнозируемы, а коридоры колебаний на межбанке и наличном рынке могут иногда сужаться до 40,4-40,7 грн за доллар.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"В то же время летний период покоя может завершиться с наступлением осени: по прогнозу чиновников инфляция должна ускориться до 5-6%, уровень потребительских цен вырастет (из-за увеличения акцизов на горючее и увеличения стоимости электроэнергии)", - сказал он.
Лесовой прогнозирует, что курсовые изменения произойдут уже ближе к сентябрю, а пока рынок находится в состоянии малозаметных корректировок: когда в недельном разрезе основные валютные показатели будут оставаться почти без изменений, уровень роста или снижения курсов измеряется в прямом смысле копейками.
По его словам, основные экономические факторы, формирующие рынок, остаются все теми же:
Как отметил банкир, основные показатели валютного рынка останутся на уровне нескольких предыдущих недель, а именно:
"Летнее затишье на валютном рынке также можно считать частью монетарной стратегии. Однако чем ближе к осени, тем ощутимее станут валютные изменения. Несмотря на то, что риски обвала гривны минимальны, ситуация на рынке существенно оживится, поэтому через 1-1,5 месяца можно ожидать более серьезные, а не только косметические курсовые изменения", - констатировал Лесовой.