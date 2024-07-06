Каким будет курс доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю

"В то же время летний период покоя может завершиться с наступлением осени: по прогнозу чиновников инфляция должна ускориться до 5-6%, уровень потребительских цен вырастет (из-за увеличения акцизов на горючее и увеличения стоимости электроэнергии)", - сказал он.

Лесовой прогнозирует, что курсовые изменения произойдут уже ближе к сентябрю, а пока рынок находится в состоянии малозаметных корректировок: когда в недельном разрезе основные валютные показатели будут оставаться почти без изменений, уровень роста или снижения курсов измеряется в прямом смысле копейками.

По его словам, основные экономические факторы, формирующие рынок, остаются все теми же:

Объем получаемого макрофина, направляемого на покрытие части расходов бюджета (Украине ежемесячно требуется до 3 млрд долларов внешних финансов, направляемых преимущественно на покрытие разрыва между доходами и расходами госбюджета; в конце июня Украина получила суммарно около 4 млрд долларов от ЕС и МВФ);

Развитие экспорта и пополнение международных валютных резервов;

Монетарная политика регулятора: действие режима "управляемой гибкости", что не только стабилизирует ситуацию на рынке, но и предотвращает любые кризисные явления;

Сезонное понижение активности на рынке на 10-15% от показателей июня.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные показатели валютного рынка останутся на уровне нескольких предыдущих недель, а именно:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке и наличном рынке: 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро и 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Летнее затишье на валютном рынке также можно считать частью монетарной стратегии. Однако чем ближе к осени, тем ощутимее станут валютные изменения. Несмотря на то, что риски обвала гривны минимальны, ситуация на рынке существенно оживится, поэтому через 1-1,5 месяца можно ожидать более серьезные, а не только косметические курсовые изменения", - констатировал Лесовой.