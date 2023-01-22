Яким буде дизайн нового iPhone: інсайдер розкрив деталі

Новий iPhone 15, презентація якого очікується у вересні 2023 року, ймовірно, отримає інший дизайн, порівняно з попередньою лінійкою смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інсайдера ShrimpApplePro у Twitter .

За його інформацією, розмір екранів залишиться таким самим, як і зараз, але Apple має намір повернутися до дизайну лінійки iPhone 11. У старших моделей будуть вигнуті до тильної кришки грані, а не прямокутні.

Інсайдер також зазначив, що рамки навколо екрану, зважаючи на все, тонші не стануть. Планується, що всі смартфони нової лінійки Apple отримають овальний виріз Dynamic Island, який зараз є ексклюзивом для iPhone 14 Pro.

Також компанія Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні смартфони, включаючи iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB Type-C.