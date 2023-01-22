Каким будет дизайн нового iPhone: инсайдер раскрыл детали

Новый iPhone 15, презентация которого ожидается в сентябре 2023 года, вероятно, получит другой дизайн, по сравнению с предыдущей линейкой смартфонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдера ShrimpApplePro в Twitter .

По его информации, размер экранов останется таким же, как и сейчас, но Apple намерена вернуться к дизайну линейки iPhone 11. У старших моделей будут изогнутые к тыльной крышке грани, а не прямоугольные, как сейчас.

Инсайдер также отметил, что рамки вокруг экрана, судя по всему, тоньше не станут. При этом планируется, что все смартфоны новой линейки Apple получат овальный вырез Dynamic Island, который сейчас является эксклюзивом для iPhone 14 Pro.

Также компания Apple уже официально подтвердила, что вcе будущие смартфоны, включая iPhone 15, перейдут с Lightning на USB Type-C.