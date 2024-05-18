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У кількох областях України оголосили тривогу через "Шахеди"

Фото: в Україні в деяких областях пролунали сигнали повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В декількох областях України була оголошена повітряна тривога у ніч проти 18 травня через фіксацію руху ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ, та карти повітряної тривоги.

Спочатку сигнали залунали на півночі країни. Військові попередили про рух дронів-камікадзе противника через Сумську область у бік Полтавської області.

Згодом тривога розширилася і на Харківську область, а через деякий час - сигнали залунали і в Миколаївській області.

"Група "Шахедів" рухається через Харківщину! + Загроза ударних БпЛА з півдня!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил від 01:45.

Пізніше військові оновили дані про рух дронів-камікадзе:

  • у Харківській області - БПЛА прямує у південно-західному напрямку,
  • у Полтавській області - у західному напрямку,
  • у Миколаївській області - курсом на Кіровоградщину.

Жителів відповідних областей закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

Де зараз оголошена повітряна тривога в Україні:

Повітряні атаки РФ

Зауважимо, російські загарбники регулярно завдають по населених пунктах України в різних областях повітряні удари, для атак активно застосовують іранські ударні безпілотники типу "Шахед" (їх росармія маркує як "Гєрані"), а також ракети різних типів. Цієї весни, зокрема, основними цілями ворожих обстрілів стали українські енергетичні об'єкти.

Раніше повідомлялося, що 17 травня через російські повітряні удари були вибухи в Одесі та у Харкові, внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.

Також нагадаємо, що під час минулої нічної повітряної атаки із застосуванням "Шахедів" силами і засобами ППО ЗСУ були збиті усі 20 ворожі ударні безпілотники. Робота із відбиття тієї атаки тривала на території 5 областей.

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів