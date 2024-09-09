У кількох областях України оголошена повітряна тривога: де загроза ворожих ударів

Військові інформували про ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед", які були помічені на північному сході.

Крім того, близько пів на одинадцяту оголошувалося про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Одеської областей. Також фіксувався рух ракети противника у напрямку Білгород-Дністровського району.

Але о 22.46 було заявлено про відбій загрози через ракети для Одеської та Дніпропетровської областей.

Додамо, перед цим, ближче до десятої вечора військові повідомляли про застосування російськими окупантами керованих авіаційних бомб (КАБ) в районах Сумської та Харківської областей.

Також у Повітряних силах повідомляли, що нові групи ворожих ударних безпілотників у Сумській області рухалися в напрямку Шостки.

Крім того, "Шахеди" були помічені у Полтавській області, а згодом і в передмісті Полтави.

Пізніше військові розповіли, що "Шахеди" продовжують рух курсом на Чернігів та на Дніпро.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - йдеться в заяві Повітряних сил о 23:42.

Мешканців областей, де лунали сирени щодо загрози ворожих атак з повітря, просять перебувати в укриттях та пам'ятати про правило "двох стін".

Де в Україні зараз оголошена повітряна тривога:

Повітряні атаки РФ

Зазначимо, російські загарбники практично регулярно завдають по території України повітряні удари, для атак часто застосовуючи дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" (які росармія маркує як "Гєрані"), а також ракети.

При цьому прифронтові райони часто страждають від бомбових ударів з боку ворога.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі здійснили чергову атаку дронами та ракетами. Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 2 керовані ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА "Shahed".