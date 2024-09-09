В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: где угроза вражеских ударов

Военные информировали об ударных беспилотниках, предварительно типа "Шахед", замеченных на северо-востоке.

Кроме того, около половины одиннадцатого объявлялось о ракетной опасности для Днепропетровской и Одесской областей. Также фиксировалось движение ракеты противника в направлении Белгород-Днестровского района.

Но в 22.46 было заявлено об отбое угрозы из-за ракет для Одесской и Днепропетровской областей.

Добавим, перед этим, ближе к десяти, вечера военные сообщали о применении российскими оккупантами управляемых авиационных бомб (УАБ) в районах Сумской и Харьковской областей.

Также в Воздушных силах сообщалось, что новые группы вражеских ударных беспилотников в Сумской области двигались в направлении Шостки.

Кроме того, "Шахеды" были замечены в Полтавской области, а затем и в пригороде Полтавы.

Позже военные рассказали, что "Шахеды" продолжают движение курсом на Чернигов и Днепр.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга!" - говорится в заявлении Воздушных сил в 23:42.

В 00.08 военные заявили об отбое угрозы по баллистике.

Позже военные рассказали, что группа "Шахедов" с юга двигается через Херсонскую область курсом на северо-запад.

Жителей областей, где звучали сирены об угрозе вражеских атак с воздуха, просят находиться в укрытиях и помнить о правиле "двух стен".

Где в Украине сейчас объявлена воздушная тревога:

Воздушные атаки РФ

Отметим, российские захватчики практически регулярно наносят по территории Украины воздушные удары, для атак часто применяя дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед" (которые росармия маркирует как "Герани"), а также ракеты.

При этом прифронтовые районы часто страдают от бомбовых ударов со стороны врага.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью совершили очередную атаку дронами и ракетами. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 2 управляемые ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА "Shahed".