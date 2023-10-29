Кількість зросла. Ізраїль оновив дані про заручників ХАМАС

Ізраїльські військові повідомили, що кількість підтверджених заручників у Газі зросла до 239 осіб.

За даними видання, раніше ізраїльський уряд підтвердив, що під час нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня через кордон в Газу було переправлено 229 полонених з більш ніж 20 країн.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію з зачистки своєї території від терористів, а також завдавав авіаційних ударів по Сектору Гази. Наступним етапом стала наземна операція у Секторі Гази.

Днями ізраїльські війська увійшли в Сектор Гази. За даними ЗМІ, вони просунулися вже на понад 3 кілометри.

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