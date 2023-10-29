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Количество возросло. Израиль обновил данные о заложниках ХАМАС

Фото: Израиль обновил данные о заложниках ХАМАС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль обновил данные о людях в плену ХАМАС. Известно, что на сегодня в плену более 230 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

Израильские военные сообщили, что количество подтвержденных заложников в Газе выросло до 239 человек.

По данным издания, ранее израильское правительство подтвердило, что во время нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября через границу в Газу было переправлено 229 пленных из более 20 стран.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию по зачистке своей территории от террористов, а также наносил авиационные удары по Сектору Газы. Следующим этапом стала наземная операция в секторе Газа.

На днях израильские войска вошли в Сектор Газы. По данным СМИ, они продвинулись уже более чем на 3 километра.

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ХАМАСИзраильСектор Газа