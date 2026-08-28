Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56 осіб

Українські консули підтримують прямий контакт із місцевою владою, яка координує рятувальні операції з пошуку та евакуації громадян, з якими втрачено зв'язок. За словами МЗС, кількість зниклих практично не змінилася - додалася лише одна громадянка зі складу іноземної туристичної групи.

Наразі загальний список українців, з якими немає зв'язку, налічує 56 людей.

Водночас, за перевіреною інформацією, серед поранених чи загиблих внаслідок стихійного лиха українців станом на зараз немає.

Непальська армія та поліція продовжують пошуково-рятувальні роботи, а Україна координує зусилля з пошуку та евакуації своїх громадян разом з іншими іноземними країнами.