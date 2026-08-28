UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кількість зниклих безвісти українців у Непалі зросла до 56 осіб

01:54 28.08.2026 Пт
1 хв
Серед поранених чи загиблих українців наразі немає
aimg Катерина Коваль
Фото: повені у Непалі обірвали життя великої кількості людей (Getty Images)

У Непалі триває пошукова операція українців, які зникли безвісти внаслідок повені — їхня кількість зросла до 56 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Українські консули підтримують прямий контакт із місцевою владою, яка координує рятувальні операції з пошуку та евакуації громадян, з якими втрачено зв'язок. За словами МЗС, кількість зниклих практично не змінилася - додалася лише одна громадянка зі складу іноземної туристичної групи.

Наразі загальний список українців, з якими немає зв'язку, налічує 56 людей.

Водночас, за перевіреною інформацією, серед поранених чи загиблих внаслідок стихійного лиха українців станом на зараз немає.

Непальська армія та поліція продовжують пошуково-рятувальні роботи, а Україна координує зусилля з пошуку та евакуації своїх громадян разом з іншими іноземними країнами.

Раніше РБК-Україна розповідало, що руйнівна повінь накрила кордон Непалу й Тибету. Окрім того, ми повідомляли, що станом на 26 серпня було відомо про 53 українців, які зникли безвісти на тлі стихійного лиха.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НепалЗемлетрус в НепаліМЗС України